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Geyve'de Kaçak Kazı Yapan 6 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Geyve'de Kaçak Kazı Yapan 6 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, kazı sırasında Y.Ö., C.T., B.G., Ö.Ö., B.D. ve İ.A.'yı gözaltına alarak çeşitli aletlere el koydu.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geyve ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Y.Ö. (37), C.T. (62), B.G. (43), Ö.Ö. (48), B.D. (44) ve İ.A'yı (41) kazı yaptığı sırada yakaladı.

Kaçak kazıda kullanıldığı tespit edilen 3 çapa, 2 keski, balyoz, kürek, kazma, çekiç ve manivelaya el koyuldu.

Haklarında adli işlem yapılan zanlılar, daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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