Geyve'de inşaattan malzeme çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde inşaat halindeki evden 80 bin lira değerinde malzeme çaldıkları iddiasıyla 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Ahibaba Mahallesi'nde sabah saatlerinde Burhan Bektaş'a ait inşaat halinde bulunan evden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce demir kapı, şarjlı taşlama makinesi, taşlama makinesi, metal kesme testeresi, gazaltı kaynak makinesi, 16 demir profil, orta boy hava kompresörü, 2 boya tabancası ve 230 metre elektrik kablosu çalındı.

İnşaat halindeki evinden değeri 80 bin lira olan malzemelerin çalındığını fark eden Bektaş, durumu jandarmaya ekiplerine bildirdi.

Çalışma başlatan Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, MOBESE ve PTS kayıtlarından şüphelilerin O.K, S.Ö. ve onlara yardım eden M.A. ile A.A. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, ikametlerinde yapılan aramada çalınan malzemelerle yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı, çalınan malzemeler de sahibine teslim edildi.