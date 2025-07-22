Geyve'de Gençler Yangınla Mücadelede Nöbet Tutuyor
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Bayat Mahallesi'nde gençler, orman yangınlarına karşı nöbet tutarak mahallelerini koruyor. Yangınla mücadele ekipleri de havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde bir grup genç, mahallelerini tehdit eden alevlere karşı nöbet tuttu. Gençler, mahalle ile orman sınırında sabaha kadar yangını gözetledi.
Bu arada ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.
Haber: Levent TÜYSÜZ/GEYVE(Sakarya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel