Geyve'de Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Geyve'de Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde ağaçlık alanda çıkış gösteren yangın, ekiplerin ve vatandaşların zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.20 sıralarında ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde ağaçlıklı alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba harcanırken, mahalle sakinleri de çalışmalara destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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