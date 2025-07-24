Geyve Belediye Meclis Üyesi Orman Yangınlarıyla İlgili Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alındı

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan belediye meclis üyesi H.G., 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca, Geyve Belediyesi Meclis Üyesi H.G'nin sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili paylaşımı üzerine soruşturma başlatıldı.

H.G, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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