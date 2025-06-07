Geyiklere Ateş Eden Kişiye 20 Bin Lira Ceza

Geyiklere Ateş Eden Kişiye 20 Bin Lira Ceza
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Van'ın Gürpınar ilçesinde, avlanması yasak olan geyiklere ateş açan bir kişiye 20 bin 119 lira para cezası uygulandı. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma tarafından yapılan operasyonda şüpheli yakalandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde avlanması yasak olan geyiklere ateş ettiği tespit edilen kişiye 20 bin 119 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güzelsu Mahallesi yakınlarında bir kişinin silahla geyiklere ateş açtığına ilişkin görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

İstihbarat destekli çalışma sonucunda kısa sürede tespit edilen Y.S, silahıyla yakalandı.

Şüpheliye "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu" kapsamında 20 bin 119 lira ceza uygulandı ve genel güvenliği tehlikeye atma suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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