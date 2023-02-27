Geyiklerde Boynuzların Yeniden Çıkmasını Sağlayan Kök Hücreler, İnsan Kemiğinin Yenilenmesinde Kilit Rol Oynayabilir

Xİ'AN, 27 Şubat (Xinhua) -- Çinli bilim insanlarının geyiklerde boynuzların yeniden çıkmasını sağlayan bir grup kök hücre tespit etmesi, insanlarda organların yenilenmesine yönelik yeni klinik olasılıklar yarattı.

Xİ'AN, 27 Şubat (Xinhua) -- Çinli bilim insanlarının geyiklerde boynuzların yeniden çıkmasını sağlayan bir grup kök hücre tespit etmesi, insanlarda organların yenilenmesine yönelik yeni klinik olasılıklar yarattı.

Memelilerin organ yenileme yeteneklerini büyük ölçüde yitirmesine rağmen, geyik boynuzları memelilerde organ yenilenmesini incelemek için kayda değer bir istisna oluşturuyor.

Northwestern Polytechnic Üniversitesi'nden araştırmacıların öncülüğündeki bir araştırma ekibi Science dergisinin son sayısında, boynuz büyümesinde etkili olan tek hücrelilerle ilgili haritaya ilişkin bir çalışma yayınladı.

Araştırmacılar, geyik boynuzlarındaki blastema öncül hücre sayısının kendini yenileme ve kemik dokusu onarımı potansiyeli gösterdiğini, bunun da boynuzların hızla uzamasında önemli rol oynadığını buldu.

Çalışmaya göre öncül hücreler, eski boynuzların düşmesinden beş gün sonra üç tür mezenkimal hücreden veya en erken aşamadaki boynuz çıkarıcılardan gelişiyor ve daha sonra canlıda ve yapay ortamda kıkırdak hücreleri üretiyor.

Ekip, farelerin benzer türde hücrelere sahip olmasına rağmen memeli olmayan türlerde bu hücrelerin bulunmadığını keşfetti. Bu da memelilerin kendine özgü bir yenilenme mekanizmasına sahip olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar çalışmada kemik büyümesiyle ilgili 151 geni tanımlamak için tek hücreli transkriptomik analizi de kullandı.

Araştırmacılar, çalışmanın memelilerde yenilenme sürecinin anlaşılması ve onarıcı tıbbın gelişimi hakkında yeni bilgiler sunduğunu belirtti.