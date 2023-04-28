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Geyikkoşan Hıdırellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri 6 Mayıs'ta yapılacak

Geyikkoşan Hıdırellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri 6 Mayıs'ta yapılacak

Güncel Haberler

Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, Geyikkoşan Hıdırellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 6 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, Geyikkoşan Hıdırellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 6 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

Acar, yaptığı açıklamada, bu yıl 630'uncusu düzenlenecek geleneksel yağlı güreşlere 19 başpehlivan davet ettiklerini söyledi.

Güreşlere Ünal Karaman, Faruk Akkoyun, Tanju Gemici gibi başpehlivanların katılacağını vurgulayan Acar, toplam 350 güreşçinin katılacağı Geyikkoşan Hıdrellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne tüm güreşseverleri davet etti.

Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Güncel

İlyas Acar Hıdırellez Güncel Haberler

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