Geyik ve karaca kafalarıyla yakalandı, 180 bin TL ceza kesildi - Haberler

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Geyik ve karaca kafalarıyla yakalandı, 180 bin TL ceza kesildi

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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Geyik ve karaca kafalarıyla yakalandı, 180 bin TL ceza kesildi

ZONGULDAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser ve koruma altındaki hayvanların kafaları ve ayakları ele geçirildi.

ZONGULDAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser ve koruma altındaki hayvanların kafaları ve ayakları ele geçirildi. N.S. isimli kişiye Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 180 bin TL ceza kesildi, hakkında soruşturma başlatıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan N.S.'ye ait Devrek ilçesindeki eve baskın yapıldı. Yapılan aramalarda haç motifli Bizans dönemine ait cephe süslemesi, üzerinde bitkisel kakmalar bulunan etnografik özellikli sini, Arapça yazıların olduğu el yazması kitap ile tarihi eser niteliği taşıyan 1 toprak küp, 11 fosil, 6 sikke, 1 tabanca, 2 kılıç ile 3 kızıl geyik kafası, 3 karaca kafası, 6 geyik ayağı ve 4 karaca ayağı ile 6 ruhsatsız tüfek geçirildi. Hayvan kalıntıları Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilirken, N.S.'ye Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 180 bin TL para cezası kesildi, Hakkında soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Türk Lirası, Polis, Güncel, Haberler

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