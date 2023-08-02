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Geyik Tarlaya Girdi, Mahsullere Zarar Verdi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeniçepni Köyü'nde ayçiçek ve nohut ekili tarlaya giren geyik mahsullere zarar verdi. Geyik, bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çiftçiler, geyiğin tarlaya zarar verdiğini belirtti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeniçepni Köyü'nde ayçiçek ve nohut ekili tarlaya giren geyik mahsullere zarar verdi.

Önceki akşam tarlada ekili mahsullerin içerisinde gezinen geyik, bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gündüz saatlerinde tarlaya gittiklerinde mahsullerin domuzlar tarafından zarar verildiğini düşündüklerini belirten çiftçiler, akşam saatlerinde geyiğin, ekili mahsullerin içinde gezinirken gördüklerini ve sesleri duyunca ormanlık alana gittiğini söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bilecik Güncel Haberler

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