GetirYemek, kullanıcılarının her acıktığında yanlarında olduğunu anlatan reklam filmi serisini yayınlamaya başladı

Kurulduğu günden bu yana sektöre yeni bir soluk getiren GetirYemek, kullanıcılarının her acıktığında yanlarında olduğunu anlatan keyifli reklam filmi serisi tüm televizyon, radyo ve dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Türkiye'nin 81 ilinde, 60 binden fazla üye restoran ile hizmet veren online yemek siparişi platformu GetirYemek, "Acıktıysan GetirYemek" sloganıyla kullanıcılarının her acıktıklarında canlarının çektiği onlarca çeşit alternatifi uygulamada bulabileceklerini anlatan üç yeni reklam filmini yayına aldı.

Her mutfaktan farklı zevklere göre geniş bir yelpazede hizmet veren GetirYemek, yeni reklam dizisinde, balkonda otururken uzaktan gelen bir kokuyla aniden acıkan, asansörde karşılaştığı yemek kuryesinin paketindeki tantuniyi canı çeken ve davetsiz misafir ağırlayan gündelik hayattan karakterlere ve anlara yer verdi. Reklamlarda, GetirYemek'in tüm bu durumlar için doğru adres olduğu vurgulandı.

"Kullanıcılarımıza ülkemizin her şehrinde çok çeşitli alternatifler ve fırsatlar sunuyoruz" açıklamasını yapan GetirYemek Genel Müdürü Yasemin Şişik Çelikboy şunları söyledi: "Tüm reklam kampanyalarımızda kullandığımız 'Acıktıysan GetirYemek' bizim sadece sloganımız değil, aynı zamanda kullanıcılarımıza verdiğimiz sözümüz de. Bu sözümüzü önümüzdeki yıllarda daha da güçlü söylemeye, ürün ve hizmetlerimizi de bu yönde geliştirmeye devam edeceğiz. Acıkan herkesin her an her yerde ilk çözüm olarak aklına gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bu yıl 4. yaşını kutlayan GetirYemek, ayda 10 milyona yakın sipariş alıyor. Sektördeki ilk sadakat programı Müdavim'i 2021 yılında hayata geçiren GetirYemek'in kullanıcıları yedikçe kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ise platform yeni bir hizmeti devreye alarak sunduğu kullanıcı deneyiminin sınırlarını genişletmiş, çevrimdışı alanı da kapsamıştı. GetirYemek Masa ile üye kullanıcılar, seçili restoranlara gittiklerinde %30'a varan indirimlerden faydalanırken, yeni ve daha fazla restoranı keşfetme imkanına kavuşuyor.

Önümüzdeki günlerde üç yeni filmin daha ekleneceği reklam serisi, tüm televizyon ve radyo kanalları ile dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

ADVERTORİAL YAYIN