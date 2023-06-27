GESKON Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur'dan Kurban Bayramı mesajı

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, Kurban Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Uygur mesajında, 'Bayramları bayram yapan birlik olmanın, dayanışmanın kutlanmasıdır. Nitekim kurbanın amacı da imkanı olanların olmayanlarla paylaşması, dayanışma içinde bulunması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesidir' dedi.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, Kurban Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Uygur mesajında, "Bayramları bayram yapan birlik olmanın, dayanışmanın kutlanmasıdır. Nitekim kurbanın amacı da imkanı olanların olmayanlarla paylaşması, dayanışma içinde bulunması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesidir" dedi.

Uygur açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bu sayede gençlerimiz, milli kültürümüzü benimseyip, özümseyecek ve gelecek nesillere taşıyacaktır. Deprem felaketi nedeniyle yardımlaşmaya ve dayanışmaya en fazla ihtiyacımız olan bu bayramda GESKON olarak, Genel Başkanımız Ferudun Cevahiroğlu, memleketi olan Kahramanmaraş'ta hemşehrileriyle ve değerli vatandaşlarımızla birlikte olacak, onların dertlerini ve sorunlarını dinleyecektir. Depremzedelerin yaralarının sarılması için kuruluşun tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber edecektir. Bu güzel bayramda ulus olarak yoksunlara, mazlumlara, çare bekleyenlere, kimsesizlere yakınlaştığımız, kırgınlık, kin ve nefret duygularını bir kenara bıraktığımız, geleceğe güvenle ve coşkuyla baktığımız nice bayramlar geçirmemiz dileğiyle, tüm gençlerimizin ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutlarız"