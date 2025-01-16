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Gerze İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Gerze İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Gerze İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğrafları inceledi ve oy verdi.

Gerze İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sevindik, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Binnur Ege Gürün Koçak'ın "Tatbikat" adlı fotoğrafına oy veren Sevindik, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Emin Yoğurtcuoğlu'nun "40 Yılda 1", "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" adlı fotoğraflarını seçti.

Sevindik, bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü" adlı fotoğrafından yana seçimini yaptı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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