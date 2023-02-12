Gerze'den deprem bölgesine yakacak odun desteği sağlandı
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Sinop'un Gerze ilçesinden deprem bölgesine yakacak odun gönderildi.
Sinop'un Gerze ilçesinden deprem bölgesine yakacak odun gönderildi.
İlçede Kaymakamlık ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğünce başlatılan kampanya çerçevesinde Pirahmet köyünde Orman İşletme Müdürlüğü personelleri tarafından hazırlanan yakacak odun ve tutuşturucular kamyonla deprem bölgesine sevk edildi.
Çalışmalara gönüllü köy halkı da destek verdi.
İlçeden deprem bölgesine yakacak odun sevkiyatının devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel