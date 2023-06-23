Üye Girişi
Haberler
Gerze'de sağlık çalışanlarına yangın eğitimi verildi

Gerze'de sağlık çalışanlarına yangın eğitimi verildi

Güncel Haberler

Sinop'un Gerze ilçesinde sağlık çalışanlarına itfaiye ekiplerince yangın eğitimi verildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde sağlık çalışanlarına itfaiye ekiplerince yangın eğitimi verildi.

Gerze Devlet Hastanesi çalışanlarına, yangın durumunda personelin öncelikli yapacakları Gerze İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikatta yangın esnasında hastanın kurtarılma anı da uygulamalı olarak gösterildi.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel

İtfaiye Sinop Gerze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title