Gerze'de sağlık çalışanlarına yangın eğitimi verildi
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Sinop'un Gerze ilçesinde sağlık çalışanlarına itfaiye ekiplerince yangın eğitimi verildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde sağlık çalışanlarına itfaiye ekiplerince yangın eğitimi verildi.
Gerze Devlet Hastanesi çalışanlarına, yangın durumunda personelin öncelikli yapacakları Gerze İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalı olarak gösterildi.
Tatbikatta yangın esnasında hastanın kurtarılma anı da uygulamalı olarak gösterildi.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel