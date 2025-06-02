Gerze'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Sinop'un Gerze ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.Ç. idaresindeki 57 ABJ 693 plakalı otomobil, ilçe merkezinde E.Ç'nin kullandığı 57 ACJ 650 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü E.Ç. ile yanındaki A.E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel