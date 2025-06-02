Gerze'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Gerze'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Y.Ç. idaresindeki 57 ABJ 693 plakalı otomobil, ilçe merkezinde E.Ç'nin kullandığı 57 ACJ 650 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü E.Ç. ile yanındaki A.E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargı paketi Ahmet Türk'ü de tatmin etmedi: Hayal kırıklığı yarattı, endişelerimiz büyüdü

Ahmet Türk, büyük hayal kırıklığı yaşadı: Endişelerimiz büyüdü
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan tansiyonu yükselten sahne
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Okan Buruk'un istemediği futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri dönüyor
İzmir'deki grev krizinde kim haklı?

İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.