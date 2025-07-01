Gerze'de Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı: Bir Çocuk Yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletle bisikletin çarpışması sonucu bir çocuk yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir çocuk yaralandı.
E.Ç. idaresindeki 57 ACJ 650 plakalı motosiklet, Köşk Mahallesi Salih Usta Caddesi'nde M.Ş'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.
Kazada bisiklet sürücüsü M.Ş. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel