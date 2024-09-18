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Gerze'de Motosiklet Denetimleri: 1.37 Milyon Lira Ceza Kesildi

Gerze'de Motosiklet Denetimleri: 1.37 Milyon Lira Ceza Kesildi
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Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekipleri, gürültü çıkaran, plakasız ve kasksız motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde 493 sürücüye toplam 1.37 milyon lira ceza uyguladı. 26 motosiklet trafikten men edilirken, sürücü kurslarına güvenli kullanım konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin, çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, plakasız ve sürücü belgesiz motosiklet kullanan, kask takmayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda denetimlerde son 3 ayda, 704 motosiklet sürücüsü kontrol edildi, 493 motosiklet sürücüsüne toplamda 1 milyon 370 bin 464 lira para cezası uygulandı, ayrıca 26 motosiklet trafikten men edildi, 10 sürücünün ise sürücü belgesine el konuldu.

Sürücü ve yolculara motosikletin güvenli kullanımı hakkında da bilgilendirmede bulunan trafik ekiplerinin denetim ve kontrollerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel trafik Hukuk sinop Polis Gerze

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