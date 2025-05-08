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Gerze'de Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlara Aşılama ve Kimliklendirme

Gerze'de Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlara Aşılama ve Kimliklendirme
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Sinop'un Gerze ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve kimliklendirme çalışmaları gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda hayvanlara çeşitli aşılar uygulanırken, kimliklendirme işlemleri de yapıldı. Çalışmaların, halk sağlığını koruma açısından büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve kimliklendirme çalışması yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelince yürütülen çalışmalar kapsamında hayvanlara çiçek, veba ve brusella aşıları uygulanıyor. Aynı zamanda hayvanların kimliklendirme işlemleri de gerçekleştirildi.

"Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda" anlayışıyla yürütülen çalışmaların, hayvan hastalıklarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Aşılama ve kimliklendirme çalışmalarının, Kurban Bayramı öncesinde program dahilinde tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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