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Sinop'ta Koruyucu Aile Çocukları için Doğa Yürüyüşü ve Piknik Etkinliği Düzenlendi

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Sinop'un Gerze ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi' kapsamında koruyucu aile çocuklarına yönelik bir doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Vali Mustafa Özarslan, koruyucu ailelere teşekkür etti ve çocuklara ikramda bulunuldu.

Sinop'un Gerze ilçesinde koruyucu aile çocuklarına yönelik doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" kapsamında ilçeye bağlı Abdaloğlu köyünde gerçekleştirilen programda, Vali Mustafa Özarslan ve diğer ilgililer tarafından çocuklara ikramda bulunuldu.

Vali Özarslan, burada, sevgi ve vicdan duygularıyla çocuklara sahip çıkan, koruyup kollayan, koruyucu ailelere teşekkürlerini iletti.

Etkinliğe Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, diğer ilgililer ve koruyucu aileler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Gerze sinop

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