Gerze'de Kasap ve Fırınlarda Denetim Gerçekleştirildi

Sinop'un Gerze ilçesinde kasap ve fırınlarda denetim gerçekleştirildi.

Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, hijyen koşulları ile ruhsat, vergi levhası ve ürünlerin gramajları kontrol edildi.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmeleri için denetimleri sürdüreceklerini bildirdi.