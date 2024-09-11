Gerze'de Kasap ve Fırınlarda Denetim Gerçekleştirildi
Sinop'un Gerze ilçesinde Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kasap ve fırınlarda hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası ve ürün gramajları kontrol edildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde kasap ve fırınlarda denetim gerçekleştirildi.
Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, hijyen koşulları ile ruhsat, vergi levhası ve ürünlerin gramajları kontrol edildi.
Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmeleri için denetimleri sürdüreceklerini bildirdi.