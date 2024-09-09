Gerze'de 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başladı
Sinop'un Gerze ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Tören, Gerze Şehit Nurullah Saraç Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek ilçede 23 okulda 3 bin 784 öğrencinin ders başı yaptığını belirtti. Arabacı, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sinop'un Gerze ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.
Gerze Şehit Nurullah Saraç Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.
Öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyen Arabacı, ilçede 23 okulda ve 3 bin 784 öğrencinin ders başı yaptığını kaydetti.
Arabacı konuşmasının ardından beraberindekilerle sınıfları gezerek, öğrencilerle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.