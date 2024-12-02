Gerze'de Huzurevi Sakinlerine Yangın Güvenliği Eğitimi
Sinop'un Gerze ilçesinde, huzurevi sakinlerine yangın güvenliği ve acil durum müdahale yöntemleri üzerine eğitim verildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi.
Sinop'un Gerze ilçesinde huzurevi sakinlerine yangına müdahale eğitimi verildi.
Gerze Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde, katılımcılara yangın güvenliği ve acil durum müdahale yöntemleri anlatıldı.
Ekiplerce daha sonra huzurevi sakinlerine yangına hızlı müdahale tekniklerini uygulamalı olarak gösterildi.
Eğitim kapsamında ekiplerce ayrıca yaşlı vatandaşlara yangınla mücadelede ekipmanlarının tanıtımı yapılarak, kullanım şekilleriyle ilgili bilgi aktarıldı.