Gerze'de Genç Seda Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması Düzenlendi
Sinop'un Gerze ilçesinde 'Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' il finali yapıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde "Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" il finali gerçekleştirildi.
Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen yarışmada, dereceye giren öğrenciler belirlendi.
Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı programda, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim ederek, çeşitli hediyeler verdi.
Programa, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Karaman, Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nazım Aksu ve öğrenciler katıldı.