Gerze'de Apartman Bacasında Yangın: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Sinop'un Gerze ilçesindeki bir apartmanın bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri de sevk edildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde, bir apartmanın bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçe merkezi Hamidiye Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın baca kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel