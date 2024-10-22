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Gerze'de 29 Ekim İçin Türk Bayrağı Dağıtımı

Gerze'de 29 Ekim İçin Türk Bayrağı Dağıtımı
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Sinop'un Gerze ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Gerze Belediyesi, esnaf ve vatandaşlara bayrak takdim ederek ilçeyi kırmızı beyaza bürümek istiyor.

Sinop'un Gerze ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Gerze Belediyesi ekiplerince ilçede faaliyet gösteren iş yerleri ziyaret edilerek esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı takdim edildi.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, gazetecilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlayacaklarını söyledi.

Bu kapsamda ilçe genelinde vatandaşlara Türk bayrakları dağıtımı yaptıklarını vurgulayan Belovacıklı, "29 Ekim günü ilçemizi kırmızı beyaza bürümek istiyoruz. O nedenle bayraklarımızın dağıtımına başladık. Şu an birçok esnafımız ve vatandaşımız aldıkları bayrakları iş yerlerine ve evlerinin balkonlarına astılar bile." dedi.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel

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