Gerze'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi
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Gerze ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gerze Kaymakamlığı ve Belediyesinin iş birliğinde program düzenlendi. Etkinlikte 15 Temmuz şehitleri anısına yürüyüş yapıldı ve anma programı gerçekleştirildi. Programda dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.
Gerze ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Gerze Kaymakamlığı ve Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz şehitleri anısına Gerze eski cezaevi kavşağından hükümet konağına kadar yürüyüş yapıldı.
Yürüyüşün ardından anma programı gerçekleştirildi. Programda 15 Temmuz şehitleri için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel