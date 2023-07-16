Gerze'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

Gerze ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gerze Kaymakamlığı ve Belediyesinin iş birliğinde program düzenlendi. Etkinlikte 15 Temmuz şehitleri anısına yürüyüş yapıldı ve anma programı gerçekleştirildi. Programda dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.