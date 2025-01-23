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Gerze Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali Hizmete Açıldı

Gerze Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali Hizmete Açıldı
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Sinop'un Gerze ilçesinde yapımı tamamlanan Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali açıldı. 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen terminal, yolcu taşımacılığı için gerekli olan çeşitli hizmetleri sunuyor.

Sinop'un Gerze ilçesinde yapımı tamamlanan Gerze Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete açıldı.

Yeni Mahalle'de 6 bin metrekare alan üzerine inşa edilen terminal binasında, 10 yazıhane, otobüs, taksi ve minibüs duraklarıyla mescit, kafe ve restoran bulunuyor.

Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni terminalin ilçelerine hayırlı olmasını diledi.

İlçelerine değer katan bu yatırımına katkı sağlayan herkese minnettar olduklarını vurgulayan Arabacı, "Bu tür projeler, ilçemizin gelişimine büyük katkı sağlıyor. Birlikte çalışarak daha pek çok projeyi hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ise projenin hayata geçmesiyle ilçenin otogar sorununun ortadan kaldırıldığını söyledi.

İlçede artık daha güvenli bir ulaşım sağlanacağını vurgulayan Belovacıklı, "Dokuz ay gibi kısa bir sürede, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bu projeyi tamamladık. Böylelikle ilçemizin otogar sorununu da ortadan kaldırmış olduk. Tüm halkımıza hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar, daha sonra seyahat acentelerini gezdi.

Açılışa, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, bazı belediye başkanları ile vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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