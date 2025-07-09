Germencik'ten Ödemiş Yangın Mağdurlarına Yem Desteği

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Aydın'ın Germencik ilçesindeki besiciler, İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen yangınlarda zarar gören meslektaşları için dayanışma kampanyası düzenledi ve 200 balya saman gönderdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde besiciler, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangınlarda zarar gören meslektaşları için yem desteğinde bulundu.

Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da meydana gelen yangın sonrası zarar gören üreticiler için, Germencik ilçesindeki Turanlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri tarafından dayanışma kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda ilk etapta toplanan yaklaşık 200 balya saman kamyonla Ödemiş'e gönderildi.

Turanlar Mahallesi Muhtarı Himmet İzmir, duyarlıklarından dolayı mahalleliye teşekkür ederek, "Vatandaşlar, hayvancılığa sahip çıkmanın örneğini gösterdiler. Ödemiş'teki vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın." dedi.

Kooperatif Başkanı Bülent Yeşil de kampanyanın devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
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