Germencik'te Yol Sorunu Kalıcı Çözüme Kavuştu

Germencik'in Tekin Mahallesi'nde yıllardır süregelen ve kronikleşen yol sorunu Germencik Belediyesi tarafından kalıcı çözüme kavuşturuldu. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Mahallemizdeki yol sorununu çözdük hayırlı ve uğurlu olsun. Halkımızın talepleri çerçevesinde proje ve yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Tekin Mahallesi'nde bulunan Magnesia Antik Kenti'ne yakınlığı sebebiyle korunma alanı içerisinde kalması sebebiyle özel bir duruma sahip yol, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in girişimleriyle izinlerin alınması ve Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının katkılarıyla yenileniyor.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, kalıcı çözümler ışığında çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, "Germencik Belediyesi olarak Tekin Mahallemizde yıllardır süregelen ve kronikleşen yol sorununu yoğun bir çalışma programının ardından çözdük. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, mahallemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İlçemizde kalıcı çözümler ışığında bu gibi çalışmalarımızı kesintisiz sürdürecek, halkımızın talepleri çerçevesinde proje ve yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. İlçe merkezimizde 6 farklı noktada yol yapım çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyor, halkımıza en iyi hizmeti vermek için yoğun bir çalışma takvimi uyguluyoruz. En kısa sürede yol çalışmalarımızı tamamlayarak ilçemizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Germencik Belediyesi ekipleri, Yedi Eylül Mahallesi'ndeki Postacılar Sokak olarak da bilinen Maraşal Sokak'ta yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Camikebir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde de yol yapım çalışmalarını sürdüren ekipler toplamda 6 farklı noktada eş zamanlı çalışma yaparak Germencik'in sorunsuz ve güzel bir yol ağına kavuşması için mesailerini aralıksız devam ettiriyor. - AYDIN