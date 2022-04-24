Germencik'te Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine bayramlık yardımı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara bayramlık kıyafet dağıtılıyor.

Germencik Kütüphanesi Konferans Salonundaki kıyafetler, kullanacakların numara ve bedenine göre teslim ediliyor.

Türk Kızılay Germencik Koordinatörü Yılmaz Çınk, AA muhabirine belirledikleri vatandaşlara destek olmak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini, kıyafetlerin yanı sıra gıda dağıtımlarının da sürdüğünü söyledi.