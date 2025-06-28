Germencik'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Yaralı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde, bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir yolcu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Arayan'ın kullandığı 35 HUR 89 plakalı otomobil, Balatçık Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü hayatını kaybetti, yolcu İ.K. ağır yaralandı.

Yaralı, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
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