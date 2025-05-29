Germencik'te Seyir Halindeki Minibüs Yandı

Germencik'te Seyir Halindeki Minibüs Yandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde seyir halindeyken alev alan işçi minibüsü, sürücünün ihbarının ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda araçta hasar meydana geldi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde seyir halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.

Çamköy mevkisinde N.Y'nin (42) kullandığı 09 ARA 908 plakalı işçi minibüsü, seyir halindeyken alev aldı.

Aracı durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

Araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
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