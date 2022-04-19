Germencik'te şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Ortaklar Mahallesi'nde restoran işleten Orhan Taş, tarafından organize edilen etkinliğe, Kaymakam Turgay Gülenç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar, İlçe Müftüsü Selman Coşkun ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

Gülenç, iftarın ardından yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin önemine değinerek, hayırsever Taş'a teşekkür etti.