Germencik'te polislerle öğrenciler, sürücülere trafik kurallarını hatırlattı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde trafik polisleriyle 4. sınıf öğrencileri, sürücüleri durdurup, trafik kurallarına dikkat çekti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde trafik polisleriyle 4. sınıf öğrencileri, sürücüleri durdurup, trafik kurallarına dikkat çekti.
Şehit Cafer İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Burada trafik kuralları hakkında bilgiler alan öğrenciler daha sonra trafik polisleriyle Şehit Cafer Caddesi'nde sürücüleri durdurup, trafik kuralları hakkında hatırlatmada bulundu.
Broşür de dağıtan öğrenciler, sürücülere çikolata ikram etti.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel