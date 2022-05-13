Germencik'te polis ve jandarma, öğrencilerle bir araya geldi - Haberler

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Germencik'te polis ve jandarma, öğrencilerle bir araya geldi

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Germencik'te polis ve jandarma, öğrencilerle bir araya geldi

Aydın'ın Germencik ilçesinde polis ve jandarma, Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilerle bir gün geçirdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde polis ve jandarma, Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilerle bir gün geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla Yedieylül İlkokulundaki öğrencileri sınıfta ziyaret etti.

Ekipler, öğrencilere şapka, düdük, jandarma dergisi ve Türk bayrağı hediye etti.

Öğrenciler, ekip araçlarıyla şehirde tur attı ve ekiplerle yemek yedi.

Yemeğin ardından öğrenciler, Magnesia Antik Kenti'ne götürüldü.

Öğrencilere burada antik kent hakkında bilgiler verildi.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Trafik Haftası, Germencik, Jandarma, Polis, Güncel, Haberler

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