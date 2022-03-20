Germencik'te polis tarafından bulunan çalıntı motosiklet sahibine verildi - Haberler

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Germencik'te polis tarafından bulunan çalıntı motosiklet sahibine verildi

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Germencik'te polis tarafından bulunan çalıntı motosiklet sahibine verildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 4 ay önce çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, 4 ay önce çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Polis ekipleri, Yeni Mahallede Ihlamur Sokak'ta F.D'nin kullandığı plakası sökülmüş motosiklette inceleme yaptı.

Efeler'de yaşayan Eyüphan Uçar'a ait olduğu ve 4 ay önce çalındığı belirlenen motosiklet, sahibine teslim edildi.

F.D, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. F.D'nin motosikleti başka bir şehirden satın aldığını söylediği öğrenildi.

Eyüphan Uçar ise motosikletini bulan polislere teşekkür etti.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik, Aydın, Polis, Güncel, Haberler

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