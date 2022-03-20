Germencik'te polis tarafından bulunan çalıntı motosiklet sahibine verildi
AA - Necip Uyanık - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Aydın'ın Germencik ilçesinde, 4 ay önce çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, 4 ay önce çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi.
Polis ekipleri, Yeni Mahallede Ihlamur Sokak'ta F.D'nin kullandığı plakası sökülmüş motosiklette inceleme yaptı.
Efeler'de yaşayan Eyüphan Uçar'a ait olduğu ve 4 ay önce çalındığı belirlenen motosiklet, sahibine teslim edildi.
F.D, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. F.D'nin motosikleti başka bir şehirden satın aldığını söylediği öğrenildi.
Eyüphan Uçar ise motosikletini bulan polislere teşekkür etti.
AA / Necip Uyanık - Güncel