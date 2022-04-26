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Germencik'te pamuk ekimine başlandı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Germencik'te pamuk ekimine başlandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde üreticiler, pamuk ekimine başladı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde üreticiler, pamuk ekimine başladı.

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu ile Oda başkan yardımcısı İbrahim Uyar, Turanlar Mahallesi'ndeki pamuk tarlasında çiftçilerle bir araya geldi.

Kaymakam Turgay Gülenç, sezonun hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.

Oda Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu, bu yıl yörede pamuk ekim alanının artacağını belirtti.

Maliyetler artsa da çiftçilerin pamuktan vazgeçmediğini dile getiren Çapakçıoğlu, bunda pamuk fiyatlarının ve barajların doluluk oranının etkili olduğunu ifade etti.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Turgay Gülenç, Ziraat Odası, Germencik, Aydın, Güncel, Haberler

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