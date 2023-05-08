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Germencik'te öğrencilere trafik eğitimi verildi

Germencik'te öğrencilere trafik eğitimi verildi

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Haftası kapsamında Selatin İlkokulunu ziyaret etti.

Ekipler, öğrencilere trafik eğitimi ve suçtan korunma hakkında bilgilendirme yaptı.

Trafik kurallarının anlatıldığı eğitimi sonrası öğrencilerle, trafik işaretlerinden yapılan pasta kesildi.

Jandarma, mahallede kadınlara KADES uygulaması broşürü de dağıttı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik Jandarma Hisarcık Aydın Güncel Haberler

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