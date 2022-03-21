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Germencik'te Nevruz Bayramı kutlandı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Germencik'te Nevruz Bayramı kutlandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Nevruz Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde Nevruz Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen programda, şiirler okundu, okçuluk gösterisi sunuldu ayrıca kaşıkla yumurta taşıma, çuvallarla yürüme yarışmaları yapıldı.

Katılımcılar burada demir dövüp, ateşin üzerinden atladı.

Etkinliklere Kaymakam Refiki Süleyman Arat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demiray, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Nacar ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Nevruz Bayramı, Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haberler

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