Germencik'te motosikletlerin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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Aydın'ın Germencik ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
T.B'nin kullandığı 09 TN 386 plakalı motosiklet, Camikebir Mahallesi Kurtuluş Caddesinde S.T'nin kullandığı 09 AGR 487 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel