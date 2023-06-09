Germencik'te motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma, motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma, motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Turanlar Mahallesi'ndeki yelek dağıtımına Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu ile Turanlar Mahallesi Muhtarı Himmet İzmir de katıldı.
Sürücülerden Seyra Arkun, jandarmanın kazaların önlenmesine yönelik çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel