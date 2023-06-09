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Germencik'te motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

Germencik'te motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

Güncel Haberler

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma, motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma, motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Turanlar Mahallesi'ndeki yelek dağıtımına Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu ile Turanlar Mahallesi Muhtarı Himmet İzmir de katıldı.

Sürücülerden Seyra Arkun, jandarmanın kazaların önlenmesine yönelik çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik Jandarma Hisarcık Aydın Güncel Haberler

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