Germencik'te Motosiklet Kazası: İki Kişi Ağır Yaralandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde, bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ve yolcusu ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Hüseyin S. (41) yönetimindeki 35 LGP 42 plakalı motosiklet, İncirliova-Germencik yolu istikametinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ile motosikletteki İsmail A. (34) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
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