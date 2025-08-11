Germencik'te Minibüs ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3'ü Ağır 8 Yaralı

Germencik'te Minibüs ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3'ü Ağır 8 Yaralı
Aydın'ın Germencik ilçesinde incir işçilerini taşıyan minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3'ü ağır, toplamda 8 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde incir işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 8 işçi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında kırsal Selatin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selatin yönünden Ortaklar Mahallesi yönüne giden N.Y. idaresindeki 09 AIE 596 plakalı minibüs, karşı yönden gelen M.T. idaresindeki 20 B 4619 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan incir işçilerinden 3'ü ağır, 8'i yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
