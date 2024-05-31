Germencik'te Kızılay Kan Bağış Kampanyası Ödülleri Verildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde Kızılay'ın düzenlediği kan bağış kampanyasına en fazla bağışçıyı ikna eden öğrencilere hediyeler verildi.

Ortaklar Mahallesi Kurtuluş İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene Belediye Başkan Vekili Bahri Gülşen, AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz Çınk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ile öğrenciler katıldı.

Törende 11 kişiyi bağışçı olması için ikna eden Sinan Efe Arı'ya madalya ile bisiklet, 8 kişiyi bağışçı yapan Ali Tacar'a da madalya ve hediye çeki verildi.

Öğrencilerin kan bağışının önemine ilişkin çizdikleri resimler de Kızılay'ın kan bağışı tırında sergilendi.