Germencik'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı evden hırsızlık yaptığı belirlenen E.U'nun adresine operasyon düzenledi.
Adresteki aramada evlerden çalınan bazı ziynet eşyaları ile 6,66 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel