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Germencik'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Germencik'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Germencik ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı evden hırsızlık yaptığı belirlenen E.U'nun adresine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada evlerden çalınan bazı ziynet eşyaları ile 6,66 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Germencik Hisarcık Aydın Güncel Haberler

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