Germencik'te halk eğitim merkezi sergi açıldı Aydın'ın Germencik ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Germencik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergi açıldı. Aydın'ın Germencik ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Germencik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergi açıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önündeki sergi açılışında mehteran takımı ve halk oyunları gösterisi sunuldu. El sanatları, dikiş, nakış ürünleri ile kabaktan oyma abajur, tepsi ve küçük sandıkların yer aldığı serdi ilgi gördü. Açılışı Germencik Kaymakam Refiki Ahmet Akdağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde de katıldı. AA / Necip Uyanık - Güncel Germencik Hisarcık Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Germencik'te halk eğitim merkezi sergi açıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.