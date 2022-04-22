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Germencik'te esnaf iftar verdi

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Germencik'te esnaf iftar verdi

Germencik Esnaf Odası, Germencik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Germencik Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi iftar verdi.

Germencik Esnaf Odası, Germencik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Germencik Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi iftar verdi.

Belediye Parkı'ndaki iftara Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç'in de aralarında olduğu yaklaşık bin kişi katıldı.

Şoförler Odası başkanı Hayrettin Türemen, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Bilgin Balat ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Hasan Özsoy, katılımcılara teşekkür etti.

AA / Necip Uyanık - Güncel

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