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Germencik'te 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Törenle Başladı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, 650 öğretmen ve 7 bin 400 öğrenci ile Germencik'in büyük bir aile olduğunu vurguladı. Törene kaymakam Turgay Gülenç ve belediye başkanı Burak Zencirci de katıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Şehit Cafer İlkokulu'nda tören gerçeklleştirildi.

Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, 650 öğretmen ve 7 bin 400 öğrencisiyle Germencik'in koskocaman bir aile olduğunu belirterek, "İnşallah hep birlikte başarı dolu bir eğitim öğretim yılımızı en iyi şekilde sürdürürüz." dedi.

Törene kaymakam Turgay Gülenç ve belediye başkanı Burak Zencirci de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim Öğretim Yılı Germencik Güncel Tören

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