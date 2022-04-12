Germencik'te deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

AYDIN (AA) - Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulunda, Adnan Menderes Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği Birimi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Aydın Şubesi iş birliğinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı, iş güvenliği eğitimi verildi.

AFAD Aydın Şubesi yetkilileri tarafından deprem anında ve sonrasında yapılacaklar anlatıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi iş güvenliği uzmanları ise yangın tatbikatı gerçekleştirerek olası bir yangında nelere dikkat edileceğini anlattı.

Yamantürk Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim üyesi Nergiz Yüksel, düzenlenen tatbikatlarla olası bir felakette can kayıplarının ve yaralanmaların önüne geçmek istediklerini belirtti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İş Yeri Sağlığı Birim Koordinatörü İş Güvenliği Uzmanı Nadir Savaş Öter de iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle teorik ve uygulamalı eğitim verdiklerini kaydetti.